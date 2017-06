"¿Te sorprendió lo que dijo?", lanzan desde el estudio, a la media hora de entrevista. "¿Por qué? Para ser honesto, no lo miré. Algunas cosas no miro. Después mis amigos me cuentan todo. Lo único que puedo decir es que lo conozco de chiquito y es un buen chico, como yo, otra cosa no te voy a decir. No lo vi, pero lo conozco de muy, muy chiquito. Me parece un buen chico. Nada más que eso. No fui compañero de él en Boca. Lo tuve de compañero muy poquito tiempo, cuando él era chico. Me parece un buen chico", expresa, con pausa y repitiendo las palabras, evitando la polémica.

Hace unos días, en TyC Sports, Tevez afirmó que "Riquelme no les hace bien ni al club ni a los pibes que están jugando para Boca" y por eso Román toma una pausa elige cada una de las frases que dice cuando se le consulta por el Apache."Si Boca ganó seis Copas Libertadores y conmigo tres, tengo que pensar que tanto mal no le hice al club. Tan mal creo que a mi club no le hice. Le deseo lo mejor, ojalá esté disfrutando donde está, juegue muy bien y la pase muy bien. ¿Si hizo bien en irse a China? Cada uno en su vida a cierta edad decide lo que tiene que hacer", comenta.

Riquelme no opto por la postura conciliadora cuando le consultaron por las declaraciones de Diego Maradona, quien se inclinó por Tevez en la polémica. "No lo escuché. No me interesa lo que diga. Cambio de canal, no me interesa lo que dice. Y mis amigos saben que no me pueden contar nada de lo que diga. Entiendo que tienen que preguntar, pero soy una persona honesta y no me interesa lo que dijo", explica.