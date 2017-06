Presentan proyecto de ley para que los condenados vayan directo de tribunales a la cárcel

Una persona recientemente condenada, con pena de prisión de cumplimiento efectivo, se retira en libertad del Tribunal a la espera de que el fallo quede firme. Durante ese lapso gozará de su libertad con la única restricción de salir del país. Esta situación afecta principalmente a las víctimas, que ven alargado el proceso de búsqueda de Justicia, y desata la impotencia de la sociedad en general y enojos contra los jueces cuando se trata de un caso con impacto mediático. Pero está amparada por el Código Procesal Penal de la Nación. El Gobierno quiere dar una señal clara en sentido contrario y por eso preparó un proyecto para terminar con esta escena: busca que los condenados vayan directo de los tribunales a la cárcel, a pesar de las instancias de apelación pendientes.

La iniciativa, se inspiró en lo sucedido en torno al juicio por la Tragedia de Once, en el que los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y otros 19 condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Capital Federal, quedaron libres tras el juicio porque la sentencia no estaba firme. "Los condenados se benefician incorrectamente de las enormes demoras que experimenta el procedimiento recursivo", señalan.

Otro punto novedoso del proyecto es que incluye que se evalúe "si intentó fugarse en el momento de la aprehensión o fue hostil y ejerció violencia contra su aprehensor".

El proyecto busca implementar cambios rápidos en el Código Procesal Penal ya que el Senado tiene virtualmente paralizado el tratamiento del nuevo Código que envió el oficialismo el año pasado: apenas si fue debatido en una reunión de comisión. No obstante, aunque Cambiemos es minoría en la Cámara Alta, su bloque no mostró demasiada convicción para solicitar su debate.

Para evitar que la oposición cope el escenario de campaña con leyes contra la inseguridad, en los próximos días, el Gobierno retomará la iniciativa en materia de Justicia. El subsecretario de Política Criminal Juan Benítez ya le entregó a Garavano el proyecto de reforma de régimen penal juvenil que en la Casa Rosada esperan ansiosos.