Marchesín suena como refuerzo para el arco de River

Las últimas actuaciones de Augusto Batalla, con errores en partidos decisivos del campeonato en el arco de River, exaltaron el animo de los dirigentes y de los hinchas, en donde se instaló la idea de que hay que traer un arquero para jugar la segunda parte de la Copa Libertadores. Incluso Marcelo Gallardo reconoció que evalúa la posibilidad de solicitarle un portero a la dirigencia como refuerzo para lo que viene y, en este contexto, desde México apareció el primer nombre en cuestión: Agustín Marchesín.

Marchesín, de 29 años, debuto en primera división en 2009 con la camiseta de Lanús, donde jugó hasta el 2014, antes de pasar al fútbol mexicano. En Lanús lo dirigió nada menos que Guillermo Barros Schelotto, quien se cansó de pedirlo para Boca, pero no huo suerte. Y ahora, según afirma el diario Récord, podría llegar a River, ya que América “estaría dispuesto a evaluar alguna posibilidad de venderlo”. Se destaca por sus reflejos y el juego con los pies, y los penales son su especialidad.

Desde América declararon en sentido contrario: "No queremos debilitarnos en esa posición, estamos muy contentos con Marche y queremos que se quede mucho tiempo", aseguró Santiago Baños, presidente deportivo del Las Aguilas. "No ha habido ningún tipo de contacto y aunque lo hubiera, no estamos en posición de negociarlo, sigue siendo nuestro portero titular", amplió el directivo en diálogo con ESPN.

Desde la partida de Barovero, el puesto del arquero tuvo muchos idas y vueltas en River. Varios apellidos sonaron (Armani, Andújar, Chiquito Romero, más Lux y Chichizola, dos surgidos en Núñez que recientemente quedaron libres en sus clubes), pero su alta cotización impidió que se diera. Gallardo se la jugó por Batalla y le dio la esada tarea de custodiar el arco de River.

Además Bologna que fue traido como suplente de Batalla no estuvo disponible ni para ir al banco durante este año. Ante este marco, el Millonario podría hacer un esfuerzo desde lo económico para intentar tentar a Marchesín, pero si finalmente se formaliza una oferta, la negociación no será para nada sencilla. Vale aclarar que, desde el final del torneo hasta el partido de ida de octavos, apenas tendrá 12 días para abrochar refuerzos.