Docentes reclaman incumplimiento del acuerdo y anuncian paros

Tras cumplirse ya un mes del acuerdo durante el mes de mayo entre las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y los representantes de los gremios docentes llegarán a un acuerdo en las paritarias salariales. Juan Godoy, referente del gremio Suteca, explicó que volvió a pedir al ministro Daniel Gutiérrez que cumpla los acuerdos establecidos y que tenga activa participación de los debates que necesitamos en educación.

En su momento, la discusión salarial se realizó en el Ministerio de Hacienda, y estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, el subsecretario de Finanzas, Ariel Luna y los representantes de los gremios docentes, Mario Sánchez por Ateca, Juan Godoy por Suteca, Nancy Agüero por UDA, Sergio Guillamondegui por Sidca, Silvia Bustamante por Sadop quienes acordaron la paritaria docente provincial 2017.

“En la reunión plantearemos por lo pronto un quite de colaboración. Al parecer es la única forma de encaminar a soluciones, queremos que se vea que la falta de voluntad política es relevante”, dijo Godoy.

Nuevo encuentro

Para mañana está previsto un encuentro con la intersindical en la que se prevé plantear el incumplimiento del Gobierno con los docentes. “El compromiso que se cerró en su momento respecto a lo salarial no se cumple. No hay voluntad política de encaminar lo establecido, por lo que planteamos seriamente que si no se nos convoca a un nuevo encuentro, estaremos en condiciones de renunciar a este acuerdo. Desde lo gremial estamos cumpliendo aunque consideramos que volverán las medidas de fuerza”, aseveró el gremialista Juan Godoy.