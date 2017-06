Ramón Saadi: “Ningún Funcionario está en lista porque vamos a luchar contra la corrupcción”

El ex gobernador de la provincia y candidato por Frente Movimiento de Acción Popular (MAP), Ramón Saadi, en declaraciones radiales volvió a criticar al gobierno de Lucía Corpacci.

El ex mandatario además reiteró que sigue en pie su candidatura para gobernador en las próximas elecciones.

“En el 2019 voy a ser gobernador de la provincia”, afirmó

En ese contexto, manifestó que “Hace dos años vengo trabajando a full en toda la provincia. En algunos departamentos estamos muy bien, en otros estamos creciendo”, afirmó.

Saadi dijo que a diferencia de la gestión de Corpacci trabajará para brindar a una mejor vida a los catamarqueños.

“Ninguno de los funcionarios de este Gobierno están en la lista nuestra, porque vamos a luchar contra la corrupción y no queremos corruptos. Creo que los intendentes tienen que hacer lo que los electores piden y no ser patrones de estancia”, remarcó.

Finalmente, el ex mandatario dijo “Somos el único sector y espacio político que puede cambiar la política. Los otros dos sectores son parte de la corrupción”.