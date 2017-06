No hubo acuerdo en la conciliación de Valle Viejo

Ayer se realizó la última audiencia de conciliación obligatoria entre el municipio de Valle Viejo y los empleados nucleados en el SOEM chacarero.

En la conciliación, el gremio buscaba la marcha atrás por parte del ejecutivo respecto del decreto que establece el incremento salarial.

El aumento otorgado por el municipio fue de un 20 % a pagarse en tres cuotas, estableciendo un mínimo de $ 9.000.

También el instrumento legal promulgado por el municipio establece el otorgamiento de $2.000 de ropa de trabajo.

Tras el fracaso de la conciliación en ámbitos de la Dirección de Inspección Laboral, se expresó el Secretario de Gobierno, Alejandro Jalile. “Ya básicamente no se discutía el tema salarial, mas alla de las diferencias metodológicas que plantea el sindicato sino otras causas ajenas que tienen que ver con la cesantía de un empleado” comentó el funcionario.

Sin embargo explicó sobre el pedido del gremio que “ellos quieren bajar la brecha entre el aumento otorgado a los sectores mas bajos y mas altos para favorecer a los del medio, es decir, un poco menos de aumento para las categorías mas altas y bajas y mayor incremento para las categorías medias”.

Pero Jalile negó que ello se pueda llevar a cabo ya que eso “es una cuestión impracticable para nosotros”.

Por su parte el secretario Gremial del SOEM, Hugo Olmos, también se refirió al fracaso de la conciliación.

Destacó que el greuso de los empleados no está conforme porque quieren que el incremento sea el mismo para la totalidad de los trabajadores.

“Lo que pedimos nosotros es un aumento igual para todos y no quieren dar vuelta atrás” comentó.

A su vez argumentó que no se comprende la negativa de los representantes de la municipalidad chacarera ya que “la erogación que haría el municipio sería casi la misma nada mas que mas equitativa”.

El sindicalista cuestionó también que la ropa de trabajo se va a terminar pagando a fin de año y que los empleados que adhieren a las medidas serán los últimos en recibir ese pago.

Sobre las medidas de fuerza que el gremio realizará ante la falta de acuerdo, Olmos comentó que el miércoles a las siete de la mañana se realizará una asamblea con los empleados para resolver que medidas tomarán. “Aparte del decreto de incremento salarial hay otras custiones que el intendente no las resolvió y por eso yo creo que vamos al paro” anticipó el gremialista.