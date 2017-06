El Papa visitara Sudamérica y no incluye a Argentina

En 2013 estuvo cerca. Tan cerca que hasta Cristina Elisabet Kirchner y Martín Insaurralde -en ese entonces haciendo campaña para las legislativas de ese año- viajaron hasta Brasil para verlo y sacarse una foto con él. El papa Francisco oficiaba por primera vez la Jornada Mundial de la Juventud que se llevaba a cabo en Río de Janeiro.

Fue un viaje histórico para la Iglesia: participaron más de 3 millones de personas de 195 países y el Papa envió un fuerte mensaje a pocos meses de asumir: "¡Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas no tengan miedo de ser generosos con Cristo! Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio, para edificar un mundo nuevo".

Dos años más tarde, en 2015, el Sumo Pontífice estuvo nuevamente cerca de su tierra natal, cuando visitó Bolivia y Paraguay -dos países limítrofes- previo paso por Ecuador. en donde su discurso al aterrizar en estas tierras contra la corrupción:"Es la gangrena del pueblo". Y pidió un "cambio real" en el mundo: "Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la hermana Madre Tierra".

En las últimas horas, la oficina de prensa del Vaticano confirmó que Francisco, que transita su quinto año de pontificado, regresará a Sudamérica el próximo año, pero nuevamente Argentina no está entre sus destinos, que serán esta vez Chile y Perú.

Pero de todas formas no se descarta que exista la posiblidad del rencuentro con su pueblo, afirmaron desde el Vaticano. a lo que agregarón " hay que tener paciencia, el Sumo pontífice ira cuando sienta que su pueblo lo necesite para la unión y no para dividir"