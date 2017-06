Los alimentos suben un 10%

Si bien algunos empresarios auguraban una recuperación desde marzo, los primeros cinco meses fueron todos negativos en términos interanuales. En las cadenas no comprenden la falta de reacción en el gobierno frente al derrumbe en el consumo masivo.

"Tiene que haber una medida urgente que inyecte dinero en el mercado. El poder adquisitivo está destrozado y no hay indicios de una mejora. Las primeras marcas se compran poco y el deterioro en la calidad de las compras es muy notable", describieron. Las cadenas comerciales se defendieron al explicar que nunca pueden evitar el traslado y criticaron a la industria por "mandar listados nuevos cuando se vende muy mal; están locos".

Por su parte, pese a este nuevo ataque al bolsillo, el presidente Mauricio Macri recibió al CEO de Arcor, Luis Pagani, quien informó detalles de la inversión de u$s 230 millones que el grupo industrial acaba de concretar con la compra de la empresa de envases flexibles Zucamor.

"Fue una reunión muy positiva en la que informamos al señor Presidente de la nación de la nueva inversión que hizo el grupo Arcor con la compra del grupo Zucamor pensando en una Argentina más grande", sostuvo Luis Pagani. De esta manera Arcor aumenta su participación en el segmento de los envases integrados con producción de papeles y cartón corrugado.