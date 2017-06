Nuevo ataque terrorista en París: Un auto bomba choco un móvil policial

Según los guardias de seguridad, el atacante murió después del incidente. Y al revisar el interior del vehículo se encontraron con un panorama más que preocupante: había pistolas, un fusil Kalashnikov y varios tubos de gas, que estaban conectados entre sí y a la espera de ser detonados. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre quiso generar una explosión con el impacto entre los dos vehículos.

El ministro del Interior galo, Gerard Collomb caratulo el hecho como “intento de atentado”.

Desde el 2015, cuando ocurrieron los ataques terroristas a la redacción de la Revista Charlie Hebdo, en enero, o la serie de ataques de noviembre (con el del concierto en Le Bataclan a la cabeza), que se llevaron la vida de 150 personas inocentes, París no volvió a ser la misma.

"Es un problema que no le veo solución, puede pasar en cualquier lugar y en cualquier momento y no veo a nadie que trabaje con las políticas correctas para frenarlos. Yo lo veo como algo normal aquí. Cada día que voy a trabajar pienso, aunque sea un segundo, que no me toque a mí. Y sigo con mi vida", le relató a Infobae Phillipe, un hombre de unos 50 años.