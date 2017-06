Diego Maradona se metió en el pleito entre Riquelme y Tevez:"Es el verdadero jugador del pueblo, otros pechos fríos no"

En una extensa entrevista en TyC Sports, desde su casa en Dubai, Diego Maradona no le esquivó a ningún tema, les pego a todos desde Veron, Sampaoli y Riquelme no iba a escapara a la lengua del Diez, Diego se metió de lleno en el debate entre Carlos Tevez y Juan Román Riquelme , tras los comentarios del Apache desde China. "Carlitos siempre fue de mis preferidos. No me cabe duda que si hay un jugador del pueblo es él, otros pecho frío no", señaló Diego. Y añadió: "Carlitos hizo muy bien en irse. Había gente que no lo respetaba".