Ya se sabe que van por veredas opuestas, más allá de que en el pasado compartieron equipos, uno dirigió a otro y se bancaron mutuamente. Ahora la historia los tiene enfrentados. Y Diego Maradona tiró un nuevo misil con destino a La Plata: "Mejor que Verón haga la lista de Inglaterra pero no la de Argentina", tiró el Diez, desde Dubai, luego de mostrar su enojo con Jorge Sampaoli, fue directo contra la Brujita.

"Se lo digo en la cara, a mi Sampaoli me falseó. Me llamó cuando estábamos en la Copa Davis en Croacia, me dijo que íbamos a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer y hablar de fútbol. Cuando vino lo de la Selección no me llamó nunca más. Y después me entero que lleva ocho entrenadores. Para llevar ocho entrenadores que se quede en la casa. Si lleva ocho para qué está. Estoy enojado con el Corcho", declaró Maradona en TyC Sports, apuntando directamente al técnico de la Selección, al que llamativamente le dice "Corcho".

Y finalizo diciendo: "Sampaoli no sabe más que Bauza. Iba a Barcelona y se comió cinco. Si a Sampaoli le tirás la pelota te la devuelve con la mano", sentenció el Diez.