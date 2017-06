Aguas servidas y pérdidas constantes, la misma postal de hace más de un año

El drama de las aguas servidas, es una problemática que persiste en diferentes puntos de la ciudad y que conduce al insistente pedido de solución formal a las áreas competentes y hasta reclamos públicos, sin embargo se agudizan cada vez más y no se avisora una definitiva solución.

Uno de los casos que genera fuerte malestar entre los vecinos es en zona norte, en uno de los ingresos a barrio Parque la Gruta Oeste. La misma situación data de diciembre del año 2015, cuando integrantes de la mencionada comunidad vecinal decidieron efectuar pedidos expresos y formales al municipio de la Capital ante el enorme charco de agua y basura en la esquina de calle Reina de la Paz, antes de llegar a avenida Virgen del Valle.

Manifestaron que pasaron los meses y durante las campañas varias que se concretaron para la erradicación del dengue nunca se percató del agua reposada que durante los días de sol pleno se emana del fluido “olor a podrido”, porque no sólo se encuentra reposada agua sino que se acumula basura, y para los vecinos implica un foco infeccioso.

Uno de los vecinos explicó que a diario y desde primeras horas de la mañana, se registra una permanente pérdida de agua de más de dos cuadras, que desemboca en la esquina, pero desde hace más de un año no tienen solución.

Hacia el sur

Otra de las constantes pérdidas de agua se encuentra en avenida Bonifacio Cobacho y Manuel Navarro, en zona sur de la ciudad donde se registra el mismo inconveniente, que genera acumulación de agua en la vía pública. El lugar es muy transitado y con presencia permanente de vecinos, que deben toparse con la misma realidad todos los días.

En cada caso, los vecinos piden que se realicen los controles necesarios para que el problema tenga una solución, y no se continúe con el permanente desecho de agua potable.

Atención al vecino

La línea 0800 444 7382 se encuentra a disposición de los vecinos, el que es derivado al área que corresponde. Cada reclamo cuenta con un número a través del cual el vecino podrá hacer un seguimiento del mismo.

Los reclamos pueden realizarse también en la oficina de Atención al Vecino, ubicada en la Vieja Estación Capital, calle La Rioja 631 en los mismos horarios.