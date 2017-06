Comenzó la semana clave para definir las precandidaturas para las PASO 2017

Dentro de 5 días vence el plazo legal para que las alianzas electorales que se presentaron en la Justicia Electoral, tanto federal como provincial, puedan presentar las listas con sus precandidatos a diputados nacionales, provinciales y concejales para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto.

El 24 de junio es la fecha establecida en el cronograma electoral para que los espacios políticos formalicen las postulaciones y por ello las reuniones y negociaciones entre los sectores se repetirán, incluso, varias veces al día.

Por el lado del oficialismo parecería que el nombre del ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, se impondrá ante el resto de los aspirantes, incluso al del hermano de la Gobernadora y presidenta del Partido Justicialista de Catamarca, Lucía Corpacci.

Es que el senador de Capayán, Hugo Corpacci, ya habría manifestado su decisión de ir por la reelección en la cámara alta provincial para no dificultar la unidad del PJ que por estos días atraviesa un proceso de fragmentación que lo lleva a enfrentar las PASO con dos alianzas peronistas por fuera de la estructura partidaria con el surgimiento de Unidos Somos Catamarca y Frente de Unidad Ciudadana.

Precisamente la alianza de “barrionuevistas”, “meristas” y parte de la Renovación Peronista, es la muestra mas fuerte de la división justicialista. Al contrario del resto de los espacios que competirán el 13 de agostos Unidos Somos Catamarca ya tiene definido, al menos, los dos precandidatos que encabezarán la lista de diputados nacionales y provinciales.

A la cabeza de la boleta de legisladores nacionales estará el diputado provincial Fernando Jalil, mientras que Marcelo Rivera lo hará en la de los aspirantes a la Cámara Baja provincial.

Finalizando con la fractura justicialista quienes deben decidir también sus representantes son los sectortes “Cristianistas” que integran el Frente de Unidad Ciudadana.

Esta alianza tiene como principales referentes a la diputada nacional Verónica Mercado y al ex intendente de Tinogasta, Hugo “Grillo” Avila . Precisamente el ex jefe comunal podría ser el designado para encabezar la lista al Congreso de la Nación.

FCyS-Cambiemos

La única alianza que podría enfrentar una verdadera interna en las PASO es la del FCyS-Cambiemos.

Al sector que lideran renovadores y celestes surgió el que componen el PRO, Movilización y las líneas radicales APRa, Vanguardia y MORADA.

Por el lado de los primeros la principal figura propuesta para encabezar la lista de diputados nacionales, es la del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral que de esta manera iría por su reelección como diputado nacional.

Entre los que se oponen a la continuidad del ex primer mandatario provincial, el nombre que mas fuerte suena en los últimos días para enfrentarlo es la del diputado provincial y referente de Vanguardia, Miguel Vázquez Sastre.

El legislador podría ir acompañado del referente de MORADA, Roberto Gómez.

En este sector, Simón Hernández, al igual que Vázquez Sastre, tampoco iría por la reelección como diputado provincial y podría encabezar la lista de concejales en la Capital con la intención de posicionarse y desde allí construir una nueva candidatura como intendente para el 2019.