Muere un torero tras recibir una cornada en Francia

El diestro Iván Fandiño (Orduña, Bizkaia, 1980) ha muerto este sábado por la tarde tras una cogida sufrida en la plaza Aire-Sur-l’Adour, situada en el suroeste de Francia. El torero resbaló al intentar hacer un quite a un toro de su compañero Juan del Álamo, cayó al suelo y allí el astado, perteneciente a la ganadería española de Baltasar Ibán, lo corneó en el costado derecho. Inmediatamente, fue trasladado a un hospital de Mont de Marsan, donde los facultativos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. De todos modos, los facultativos no quisieron confirmar la noticia y remitieron a un próximo parte médico.

Iván Fandiño había cortado una oreja en su primer toro, y actuaba junto al citado Juan del Álamo y el torero francés Thomas Dufau.