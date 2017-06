Malvinas: comienza la identificación de los soldados NN

Los desenterramientos serán ejecutados por la Cruz Roja Internacional, con la asistencia de antropólogos británicos y argentinos, estos últimos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Hay 93 familias que ya firmaron su consentimiento, 17 que hasta el momento no desean hacerlo y unas 20 que no han podido ser localizadas aún, de acuerdo con los datos que se tenía de ellos al momento de ser convocados en 1982 y a los que pudieron aportar las propias asociaciones de ex combatientes.

El proceso técnico se extenderá hasta septiembre, y constituye la exhumación de las tumbas y la toma de una porción de tejido esquelético, cuyo ADN será cotejado en un laboratorio de Córdoba con la sangre aportada por los familiares de los soldados enterrados como NN. Algunas muestras al azar serán enviadas a un laboratorio de Preston, Reino Unido, y al Servicio de Genética Forense en Santiago de Compostela. Luego, la Cruz Roja informará a los familiares si hay identificaciones positivas. El procedimiento tendrá un costo de entre 1.100.000 y 1.400.000 francos suizos.