Los Teros golearon a CRAR de La Rioja

En la tarde de ayer, El “Albinegro” goleó al conjunto visitante por 57 a 7. En la primera parte, convirtió 4 tries, finalizando 26 a 0. Fueron hechos por Rodrigo Acevedo, Mariano Carrara, Santiago Silva e Ignacio Loza. Sumado a dos conversiones de Gonzalo Cancino.

En la segunda parte, el conjunto local siguió dominando y anotó 5 tries, a través de Diego Barletta, por duplicado, Rodrigo Fonzo, Eduardo Robert y Gonzalo Cancino, más una conversión de este último.

El conjunto riojano descontó gracias a José González con un try y la conversión de Agustín Juárez.