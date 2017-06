Las ventas por el Día del Padre cayeron un 3,6%

Según el relevamiento, hubo gran diversidad en los resultados. “Muchos comercios lanzaron promociones para captar público y tuvieron mejores ventas. Hicieron un gran esfuerzo para poder competir”, aseveró Fabián Tarrío, presidente de Came. "Los que no elaboraron estrategias para abaratar precios, se quedaron con pocos clientes", indicaron desde la entidad que además detalló que "hubo prudencia en los gastos y se eligieron regalos con ofertas o de costos más pequeños".

Se destacaron rebajas de entre 35% y 50% en indumentaria, calzados, vinos, restaurantes, y artículos electrónicos principalmente, o negocios que ofrecían por cada compra sorteos con la posibilidad de ganar pasajes en avión, cupones de descuentos, cenas, y otros regalos.