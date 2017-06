Según Rusia el líder del Estado Islámico habría muerto durante un bombardeo

Según el comunicado castrense ruso, Baghdadi, líder del EI desde 2010, se encontraría entre los comandantes que participaron en la reunión del grupo yihadista celebrado el 28 de mayo en las afueras de Al Raqqa, el principal bastión del los extremistas que fue atacado por aviones rusos.

"Según informaciones que están siendo comprobadas por diversos canales, a dicha reunión asistía el líder del EI, que como resultado del ataque fue liquidado", señaló la nota.

Además, el comunicado agregó que "también fueron eliminados otros altos jefes del grupo terrorista, integrados en el llamado consejo militar del EI, además de 30 comandantes de rango medio y unos 300 guerrilleros".

Consultado sobre el anuncio en una conferencia de prensa en Moscú, el canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo que no tenía "una confirmación al 100% de la información".

El líder del EI ya fue dado por muerto en varias ocasiones, pero todas esas versiones resultaron no ser verdaderas.

Un vocero de la coalición encabezada por Estados Unidos dijo que no podía confirmar la información, y lo mismo señalaron portavoces de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza de combatientes liderada por kurdos que está atacando Al Raqqa desde el 6 de junio con apoyo aéreo de la coalición.

El anuncio ruso de la muerte de Al Baghdadi llega en momentos en que el EI sufre fuertes reveses en los que perdió extensos territorios, incluyendo la mayor parte de Mosul.

