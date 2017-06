Joven fue a visitar a su hija y su ex suegro le dio un machetazo

D’Aurizio fue a buscar a su pequeña hija, después de que el juez había habilitado el régimen de visitas para los martes y jueves de 17 a 20, pero su ex suegro lo agredió salvajemente con un machetazo en el brazo derecho, por lo que el joven de 28 años fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano donde recibió puntos de sutura.

El joven buscó por todos los medios volver a tener contacto con Melina, la única nena que fue fruto de la relación con Florencia M., que terminó en marzo del año pasado.

Según relató su hermano Raúl, “la nena se puso a llorar y la madre, lejos de calmarla, agudizó su crisis, hasta que salió el abuelo con el machete y le pegó en el antebrazo”.

Y además detalló que “mi hermano se cubrió la cara, si no hoy lo estaríamos velando”. De inmediato, el damnificado realizó la denuncia correspondiente. “El agresor (Ramón) estuvo demorado después de darle semejante golpe”, confirmó Raúl, quien sostuvo también que “no podemos seguir de esta manera, la Justicia es muy lenta y sentimos que tenemos que hacer algo”.

Hace un año que Gabriel comenzó esta lucha por volver a ver a su hija. No pudo disfrutar su último cumpleaños el pasado 8 de enero, y tampoco lo podrá hacer mañana, en el Día del Padre.

“El hizo todo como marca la ley, con abogados. No tiene ningún tipo de denuncia. Simplemente la madre no quiere que vea a su hija”, señaló Raúl.

Fuente: Crónica.