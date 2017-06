Para Margarita Stolbizer las PASO "no sirven para nada"

"Tengo proyectos presentado para derogar esa norma que no sirve absolutamente para nada y que no están dispuestos a cumplirla ni siquiera los que la impulsaron" dijo Stolbizer.

La diputada, que integra con el Frente Renovador de Sergio Massa y Libres del Sur la alianza 1País, resaltó "la inutilidad y el enorme costo que tienen las PASO", que no sólo son obligatorias "para los partidos, sino que ridículamente son obligatorias para las personas".

Por otro lado, criticó a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por su posible postulación, "me parece un fracaso de la democracia, y nuestro como sociedad, que una persona que ha cometido tanta cantidad de delitos en el ejercicio de la función pública pueda volver a postularse para un cargo y que haya muchos que estén interesados en acompañarla".