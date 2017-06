La Legión del Valle tuvo una exitosa velada boxística

En la noche de ayer en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, "La Legión del Valle" vivió un gran espectáculo. Los púgiles catamarqueños lograron quedarse con el triunfo en cada uno de sus encuentros, ante una destacada concurrencia por parte de la gente.

En la pelea estelar, Javier "Johnny” Herrera (58,450 Kg.) derrotó en seis vueltas y con fallo unánime a Miguel Correa (62,200 Kg., Bs. As.), por la división Ligero. Las tarjetas dieron: 59-54,5 para Raúl Herrera, 60-54,5 para Raúl Figueroa y 59-55 para Juan José Mozo.

Además, se contó con invitados de lujo, como el periodista Osvaldo Principi, el boxeador sensación, Miguel “La Joya” Barrionuevo y la modelo Valeria De Genaro.

Fiscalización fue por parte de la Comisión Municipal de Boxeo de la Capital.

Autorización: FCB

Amateurs

Maximiliano Narváez GKO1 a Franco Agüero.

Candela "La Terrible" Méndez GFM3 a Katy "La Barby de Acero" Nieva (Pomán).

Soledad Maneiro GFM3 a Nadia Villagra.

Alexis "El Fenómeno" Apaza GFM3 a Alexis "El Audaz" Toledo (Recreo).

Braian Silva GDesc1 a Matías "El Inca" Portero.

Pablo "El Pacman" Corzo GFU3 a Leandro Rocha (Tucumán).

Josué "Mojarrita" Agüero GFU3 a Leandro Roldán (Tucuamán).

Gabriel "El Veloz" Quiroga EFM3 Agustín "La Furia" Bazán.

Profesionales

Oscar "Metralleta" Chayle GFU4 a Nicolás "Mazazo" Verón (Buenos Aires).

Gabriel "El Terrible" Corzo GFU4 a Jonathan Arena (Mendoza).

Carlos "Caballero Azul" Chumbita GFU6 a Sergio "Chocolate" Blanco (Córdoba).

Abraham "La Cobra" Bulacios GFU6 a Jorge Tartuferi (Bahía Blanca, Bs. As.).

Lucas "Mendieta" Báez GFU6 a Roberto "Pinocho" Marin (Córdoba).

Javier "Jhonny" Herrera GFU6 a Miguel Correa (San Pedro, Bs As.).