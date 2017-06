Hoy se realiza el mega festival de boxeo: "Legión"

La velada de la “Legión del Valle”, se desarrollará esta noche a partir de las 20.30, en el Polideportivo Capital, con una cartelera de seis combates profesionales y nueve amateur. Además habrá invitados de lujo como el periodista Osvaldo Principi, la modelo Valeria De Genaro y el boxeador Miguel “La Joya” Barrionuevo. El valor de la entrada popular será de $ 100 y el ring side de $ 150

Cartelera:

Las peleas profesionales

Cat. Supergallo, Lucas “Mendieta” Báez vs. Roberto "Pinocho" Marín (Córdoba).

Cat. Superpluma, 8 asaltos Javier “Johnny” Herrera vs. Miguel Correa (Buenos Aires)

Cat. Crucero, 6 asaltos Abraham “La Cobra” Bulacios vs. Jorge Darío Tartuferi (Buenos Aires).

Cat. Superligero, 6 asaltos Carlos “Caballero Azul” Chumbita vs. Segundo Pereyra (Salta).

Cat. Superwelter, 4 asaltos Oscar “Metralleta” Chayle vs. Nicolás Verón (Mendoza).

Cat. Superligero, 4 asaltos Gabriel “El Terrible” Corzo vs. Jonathan Joel Arena (Mendoza).

Los combates amateurs

Cat. hasta 69 Kg. Pablo “Pacman” Corzo (del “Elvis Boxing”) vs. Leandro Rocha (Tucumán).

Cat. hasta 69 Kg. Brian Silva (de Marcos Soruco) vs. Matías “El Inca” Portero.

Cat. hasta 56 Kg, Gabriel “El Veloz” Quiroga (de Jorge “Chano” Martínez) vs. Agustín “La Furia” Bazán (del gym “Púgil”).

Cat. hasta 50 Kg,Alexis “Fenómeno” Apaza (de Julio Apaza) vs. Alexis “El Audaz” Toledo (de Recreo).

Cat. hasta 54 Kg, Josué “Mojarrita” Agüero (del “Elvis Boxing”) vs. Leandro Roldán (Tucumán).

Cat. hasta 60 Kg, Candela “La Terrible” Méndez vs. Katy “La Barby de Acero” Nieva (de Pomán).

Cat. hasta 51 Kg, Soledad “Polvorita” Maneiro (de Tapia) vs. Nadia Villagra (de Julio Apaza).

Cat. hasta 69 Kg, Maximiliano Narváez vs. Franco “Peligroso” Agüero (de Daniel “Loquillo” Agüero).