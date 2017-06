Encuentran cuerpo de mujer descuartizado

Aún no se conoce la identidad de la víctima. Anoche se denunció la ausencia de una mujer que vivía cerca del lugar del hallazgo. Ahora se intenta establecer si se trata de la misma persona.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo estaba descuartizado. las partes del cadáver estaban en bolsas dentro de un contenedor.

En el día se denuncio la desaparición de Olga Inés Moyano, de 46 años. Su hijo denunció ayer su desaparición. Dijo que su madre se comunicó por teléfono a eso de las 17 para decirle que estaba en un control vehicular sobre ruta 158 y que le iban a sacar la moto porque era robada. Luego, volvió a llamar llorando para decir que se iba al hospital, que fuera hacia allá. El joven fue hasta el lugar pero no la encontró. Desde ese momento no supo nada más de su madre.