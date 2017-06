En lo que va del año se registraron 14 casos de niños que trabajan en la calle

Ayer por la mañana, en la plaza 25 de mayo, se realizó la “Campaña de Concientización Contra el Trabajo Infantil” en donde estuvieron presente la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Delegación de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El lunes 12 de julio fue el día mundial de “La lucha contra el trabajo infantil”, y fue en este marco que se realizó la campaña .

En diálogo con LA UNION, desde el área de Derechos Humanos, Tiana Tarifa Acosta a cargo de la Delegación de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Catamarca, dijo “Para nosotros desde el área de Derechos Humanos es fundamental trabajar en la promoción y sensibilización sobre esta temática porque realmente es un flagelo que no les permite a los niños, niñas y adolescentes, poder disfrutar y ejercer los derechos humanos básicos que tienen, que son la salud, la educación, el juego, la recreación. Los objetivos son difundir para concientizar a la sociedad civil y también para demostrar que los organismos nacionales estamos trabajando desde el Estado para poder erradicar este flagelo en nuestro país y a nivel mundial porque sabemos que de acuerdo a las estadísticas de Unicef hay aproximadamente 138 millones de niños en el mundo que son víctimas de esto”.

Según datos registrados en el año 2010 por el UCA (Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina) que midió a seis mil hogares de todo el país para abordar la temática del trabajo infantil en Argentina, existen contrastes según la edad: entre los 14 y los 17 años el promedio de chicos que trabajan es de 32,4 por ciento, mientras que entre los chicos de 5 y 13 años, ese número es del 10,6 por ciento. Estos datos son referidos al trabajo infantil urbano en el país, quedando afuera la realidad de los chicos que trabajan en ámbitos rurales, donde la situación en general es más preocupante y donde se encuentran más a menudo casos de explotación laboral.

En Catamarca, en el año 2011, Copreti (Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil) detectó 25 casos de niños en esta situación, fundamentalmente como vendedores ambulantes y limpia vidrios, pero también a dos nenas que realizaban trabajos domésticos. En 2008, la cifra era de apenas 10. Sin embargo, no son números definitivos, dado que se presume que hay más niños trabajando.

Desde el Area de Derechos Humanos, dijeron que no contaban con números oficiales de estadísticas en Catamarca. No obstante, informó la Conaeti (Comisión Provincial de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil) y la Copreti de la Provincia, en lo que va del año han recibido 14 casos de niños que trabajan en la calle, o de familias gitanas. Según el área gubernamental, no existirían casos de explotación infantil en empresas.