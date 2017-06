“Otros funcionarios mencionados en el Jury podrían ser también sometidos a un proceso

El día después de conocerse los fundamentos por los cuales, el ahora ex fiscal de Instrucción N° 9 Roberto Mazzucco, fue destituído de su cargo en un juicio político, habló el fiscal del Jury Gustavo Bergesio.

En diálogo con la prensa, el funcionario judicial manifestó que no se descarta la posibilidad de que otros funcionarios judiciales, los cuales fueron nombrados a los largo de las audiencias del Jury a Mazzucco, sean llevados a un proceso similar.

Es decir, que en caso de que así lo interprete el Tribunal, que enjuició al ahora ex fiscal, se puede abrir procesos contra las autoridades judiciales involucradas por los testimonios de los testigos citados en las denuncias recibidas en contra de Mazzucco, las cuales fueron ventiladas durante las distintas audiencias del proceso.

Una de las consultas puntuales en relación a esta posibilidad de nuevos funcionarios judiciales sentados en el banquillo de los acusados, fue la referenciada al Fiscal de Instrucción N° 1, Víctor Figueroa, quien también fue acusado de recibir coimas por parte de los testigos, en una de las audiencias celebradas en el Jury contra Mazzucco.

En cuanto al desarrollo del Jury que llevó al fallo condenatorio del ex fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal acusatorio, se refirió a los elementos de pruebas ventilados durante las audiencias y aclaró que la decisión no solo se tomó por los testimonios escuchados en el recinto de la Escuela de Capacitación, donde se desarrolló a lo largo de nueve audiencias el juicio político, sino que además existieron otras pruebas que respaldaban las denuncias que dieron origen al proceso.

“No diría que solo fueron pruebas testimoniales, lo que llevó a una sentencia. Sin embargo, hay que aclarar que la mayoría de los juicios en nuestra provincia se resuelven sólo con pruebas testimoniales. La prueba testimonial es una de las más importantes”, refirió Bergesio.