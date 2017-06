Llamativo adicional puso fin al paro en el CD de Valle Viejo

Finalmente llegó a su fin el conflicto paritario entre las autoridades del Concejo Deliberante de Valle Viejo y los empleados del órgano deliberativo.

Luego de meses en los que los delegados gremiales y los concejales intentaron en vano alcanzar una solución, ayer por la mañana se firmó el acta en la cual se acordó el incremento salarial.

El incremento acordado consiste en $ 2.100 que se pagarán en tres cuotas de $ 700 en los meses de junio, julio y agosto.

Ante esta situación los trabajadores levantaron el paro que iniciaron semanas atrás.

Consultado por el acuerdo, el delegado de ATE, Juan Carlos Lancia, mostró satisfacción, aunque recordó que el reclamo de los empleados no era sólo salarial sino por las condiciones de trabajo.

A su vez explicó que además se logró un adicional para un total de 30 empleados.

“Aceptamos los $ 2.100 en tres cuotas de $ 700 en junio, julio y agosto para todo el personal y un adicional para un total de 30 pesonas que son los que cumplen, los que luchan, los que reclaman por su salario” indicó Lancia.

Consultado por el llamativo adicional y los fundamentos por los que se otorga sólo a este grupo de trabajadores, el gremialista sostuvo que “Fundamentalmente son personas que son responsables a la hora de asisitir y cumplir en el Concejo Deliberante”.

“Como ellos decían que no le pueden pagar a todos los empleados, porque son muchos, bueno les dijimos que a estos treinta (veintisiete planta permanente y tres contratados) les establezcan un adicional de $ 700 a partir del mes de junio”.

Básicamente el incremento extra otorgado por las autoridades del Concejo Deliberante “Chacarero” es para un grupo minúsculo que los ediles y el gremio consideran que, al menos, cumplen horario, tienen asistencia y tienen alguna función. Aquellos que no tienen niguna tarea específica o forman parte del plantel de “ñoquis” son “castigados” no con una sanción sino con un incremento menor.