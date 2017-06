Fernando Jalil encabezará la lista a diputado nacional

Tras la presentación de las alianzas electorales para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el senador provincial, Jorge Moreno, dió a conocer quienes serán los dirigentes que encabezarán las listas a diputados nacionales y provinciales por el espacio Unidos Somos Catamarca.

El senador capitalino indicó que Fernando Jalil será el primer precandidato del sector para integrar la Cámara Baja en el Congreso de la Nación, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia irá por su reelección.

Respecto de quienes los seguirán en la lista a Jalil y Rivera, Moreno dijo que aún no está definido y que se resolverá luego de que los partidos que integran la alianza decidan puertas adentro quienes son las personas más aptas para luego decidir entre todos.

“Vamos a recorrer toda la provincia los sectores que componen esta alianza, nos vamos a dar cinco o seis días y los últimos cuatro días nos vamos a juntar todos, vamos a tamizar la información, los compromisos, los candidatos de toda la provincia y vamos a tratar de buscar a los mejores hombres y mujeres para que nos representen” indicó.

A la hora de explicar la decisión del espacio a competir en las PASO por fuera de la estructura del partido, el referente de la Renovación Peronista explicó que se debió a que la gobernadora, Lucía Corpacci, se negó a que haya dos listas en el PJ.

“Yo he hablado con la Gobernadora y ella me ha dicho que no y este es el problema. Esto ya me pasó en otra oportunidad que quisimos participar de las PASO y nos llevaron hasta el último día para decirnos que no” aseguró.

“Entonces con tiempo y antelación yo la notifiqué a la compañera Lucía que teníamos dos opciones, o íbamos a las PASO o construíamos un espacio distinto” explicó y agregó que “Si nosotros tomamos esta actitud es porque había una clara negativa”.

Sin embargo el legislador se encargó que aclarar que, tras las elecciones generales de octubre, el peronismo debe reunirse para trabajar juntos, ayudar al gobierno de Corpacci y empezar a definir su sucesor en la Casa de Gobierno.

“Esta no es una elección común, acá se abre la sucesión de la compañera Lucía Corpacci y eso es lo que vamos a discutir nosotros en esta elección con vistas al 2019” culminó.

Por último Moreno intentó desdramatizar la división del pernonismo. “Este no es un proceso nuevo, no debe sorprender a nadie, acá nadie está peleado con nadie” culminó.