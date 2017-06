Polémica: en Catamarca serían 450 los afectados por la baja de pensiones

Ayer la Gobernadora Lucía Corpacci, a través de las redes sociales se mostró en desacuerdo por los recortes de pensiones que impuso el gobierno nacional el mes pasado. Los ministros del NOA también manifestaron su desacuerdo en una reunión con el Director Nacional de Pensiones en Tucumán, incluido el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Daniel Barros. “No hay una evaluación correcta de la situación donde se toman estas decisiones, por lo tanto lo vivimos con profunda preocupación”, dijo.

Ante la polémica decisión del gobierno nacional sobre el recorte de pensiones para discapacitados, la Gobernadora a través de la red social Twitter, publicó que “ No se puede abandonar a quienes más ayuda necesitan, es imperativo sostener las pensiones para discapacitados”.

La medida surgió al reflotar un decreto de 1997 que establece que hay 1,5 millones de beneficiarios de pensiones a la vejez y por invalidez: 1.061.265 corresponden a la segunda categoría, lo que equivale a 70.000 millones de pesos. Otros 370.000 son madres con siete hijos y 70.000 son pensiones graciables que otorgó el Congreso de la Nación. El resto son ex presidentes y vicepresidentes o medallistas olímpicos, entre otros.

Ya son más de 70.000 las personas afectadas en todo el país. En la Provincia de Catamarca, aproximadamente 450 se encuentran en esta situación.

Por otra parte, ayer en Tucumán hubo una reunión con los ministros del NOA, en la que se mostraron en desacuerdo ante esta decisión.

El ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Daniel Barros dijo “Han generado un importante movimiento que nos ayuda a establecer algún mecanismo dentro de la posición en general del NOA. Estuvimos con el director Nacional de Pensiones, y nos explicó los motivos. A nosotros no nos satisfizo, por supuesto. Le solicitamos que se revea la resolución mediante el cual se dan de baja estas pensiones hasta que se pueda resolver la cuestión de fondos. Porque además son decisiones unilaterales que no posibilitan a los a afectados a ejercer el derecho para defenderse”.