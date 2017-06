Industria: la oposición culpa al gobierno provincial de la crisis que atraviesa el sector

En su edición de ayer, LA UNION dio cuenta de las explicaciones brindadas por el ministro de Producción de Catamarca, Raúl Chico, en torno al cierre de la fábrica textil Yersiplast y la compleja situación que atraviesa el sector industrial en la provincia de Catamarca. “El proyecto del gobierno nacional destruye las industrias catamarqueñas” afirmó Chico al describir las razones de la crisis.

Tras las declaraciones del funcionario, desde la oposición encarnada por el FCyS-Cambiemos se encargaron de responderle e invertir las culpas. Es decir, para la oposición el responsable de la situación que sufre el sector industrial es el gobierno provincial y la principal razón es la pérdida del régimen de promoción industrial.

“El gobierno provincial no ha hecho mucho para continuar con la promoción industrial, cuando la perdimos sabíamos que íbamos a tener este tipo de problemas porque muchas empresas que habían venido por el tema de la promoción empiezan a hacer números y ya, por ahí, no les es rentable seguir estando en Catamarca” sostuvo el Jefe de la delegación local de la UDAI ANSES y referente el Pro, Fernando Capdevilla, quien agregó que “Había que tomar algún tipo de medidas que no se tomaron”.

Por esta razón aseguró que “La mayor responsabilidad recae en el gobierno provincial” y que “Ahora el ministro hace la más fácil y, como está en campaña, le echa la culpa al gobierno nacional”.

“Ellos culpan de la crisis de los últimos años a un gobierno nacional que lleva un año y medio y dicen que nosotros en este año y medio hemos hecho todo mal y hemos complicado el país en tan sólo 18 meses. Eso la gente no lo cree” culminó.

En la misma sintonía que Capedevila se expresó el diputado provincial y presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Baja, Miguel Vázquez Sastre. “Ya venimos mal desde hace mucho tiempo desde la quita de la promoción industrial en donde el gobierno de la provincia la entregó prácticamente a cambio de nada porque fue una decisión política tomada desde el centralismo de la provincia de Buenos Aires en contra de provincias como la nuestra” opinó.

A su vez cuestionó que en ese momento “Porque la provincia y la nación eran del mismo signo político no se hizo nada para revertir esta situación que viene fuertemente en caída”

El legislador criticó al ministro de Producción de la provincia por deslindar responsabilidades sólo en el gobierno nacional.

“Las cosas buenas siempre son gracias a la gobernadora pero cuando hay algo malo como el cierre de una fábrica es culpa del gobierno nacional” ironizó el diputado quien además aseguró que “El estado nacional está apoyando concretamente con políticas públicas que no saben ponerse a disposición de las empresas, el micro emprendimiento, los productores y demás”.

El ministro Chico destacó en su momento que en Catamarca, quitando a Yersiplast, no se produjeron cierres de fábricas ni despidos masivos como en otras provincias gracias a las políticas aplicadas por el gobierno local.

Respecto de esto el diputado opinó que precisamente la situación de las industrias se agrava debido a medidas paliativas y no de fondo tomadas por la provincia.

“El gobierno provincial sólo hace parches y lo que hay que generar es confianza y esta provincia no es confiable” e insistió en el aporte de nación indicando que “Hoy lo que hace la provincia lo puede hacer gracias a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional”.