Con críticas al oficialismo, Hugo Avila anunció que competirá en las PASO

El ex intendente de Tinogasta, Hugo “Grillo” Avila anunció que presentará en el Juzgado Electoral una alianza para poder competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto.

El ex jefe comunal dijo que cualquiera sea el candidato del oficislismo provincial lo único que harán en el congreso es “Levantar la mano a cambio de obras”.

“Gustavo Saadi será el candidato de Corpacci y será quien levante la mano en las políticas que imprima el gobierno de Macri” sostuvo.

“La gobernadora necesita candidatos para conseguir obras, va levantar a la mano para aumentar la edad jubilatoria de todos los empleados de la provincia y los municipales” aseguró Avila.

De esta manera el ex aliado del gobierno provincial planteó un acuerdo político entre el presidente Maurcicio Macri y Lucía Corpacci.

Ante esta situación dijo que el espacio político que integra es una opción válida para los catamarqueños que piensan que las políticas de Cambiemos afectan de forma negativa a la clase media y baja y favorece a los grandes grupos concentrados.

En este sentido dijo que el próximo año cuando la gestión de “macrista” eleve los niveles de ajuste “El candidato que impulsa Corpacci al congreso va a apoyarlo.

Avila dijo que la alianza estará integrada por el Partido Nacional Constitucionalista, el Movimiento de Acción Vecinal y la Unión Celeste y Blanco.

Por último el dirigente agregó que participarán con candidatos a diputado nacional y en las categorías que se ponen en juego a nivel provincial en los 16 departamentos electorales.