Esperan el fallo de la Corte para definir la fecha de las elecciones

La realización de la elección donde se debe definir el sucesor del extinto Antonio Córdoba como intendente de Ancasti está supeditada una vez mas a la resolución de la Justicia.

Así lo afirmó el intendente interino, Rodolfo Santillán (FCyS), luego de mantener una reunión con el presidente del Concejo Deliberante, Roberto Arroyo, donde coincidieron que para avanzar en la definición de la fecha de convocatoria a elecciones se debe esperar que la Corte de Justicia de la provincia resuelva los planteos judiciales en los que debe definir cuál será el padrón que se deberá utilizar para el acto eleccionario.

Las elecciones inicialmente estaban previstas para el 4 de junio pasado pero, debido a la batería de impugnaciones y reclamos judiciales, la Justicia Electoral decidió suspenderlas por la imposibilidad de resolver los planteos antes del día previsto para que la comunidad de Ancasti emita su voto.

“Tuvimos una reunión con el presidente del Concejo, Arroyo, pero no hemos acordado una fecha por cuanto los dos tenemos la misma postura de que la convocatoria tiene que ser algo consensuado, hablar con los otros partidos que van a competir también” apuntó Santillán, quien a su vez es quien aspira a la intendencia por el FCyS-Cambiemos..

“El otro tema que nos tiene atados también es que la Corte no se ha expedido hasta hoy, estamos dependiendo mucho de eso”, explicó y se preguntó “¿Qué pasa si nosotros convocamos de acá a un mes por ejemplo pero la Corte no se expide aún?”.

Santillán dijo que esta es una postura que también comparte el juez Electoral, Guillermo Cerda, quien a su vez espera que el máximo tribunal resuelva los planteos lo antes posible.

“Creo que en esta semana se puede expedir la Corte y cuando eso suceda ya tendremos el camino allanado para fijar una fecha de la elección” sostuvo e inisitió en que la decisión de la convocatoria a elecciones “debe ser consensuado entre todos los partidos políticos que van a competir y con el juez electoral para que no tengamos problemas de que después haya impugnaciones u otro tipo de dilaciones porque ya la gente es como que está cansada de este tema”.

El intendente interino indicó que no sólo los vecinos quieren que se defina quien debe suceder a Antonio Córdoba sino que el tamién necesita “Certeza porque no se puede hacer un plan de trabajo, no se puede diagramar nada porque no sabemos hasta cuando vamos a estar al frente del municipio.