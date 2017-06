Citan al juez Morabito por sus declaraciones sobre el narcotráfico en Catamarca

La Fiscalía Penal Federal emitió esta mañana una convocatoria en carácter de urgente para el juez de Menores, Rodrigo Morabito, a los fines de ratificar o rectificar sus declaraciones, volcadas en el portal de noticias El Intransigente sobre el narcotráfico en Catamarca. En la nota divulgada por El Intransigente Para Morabito, no solo no hay "consenso” ni "coordinación” entre las entidades oficiales responsables de abordar el problema de las drogas en la provincia sino que la "prevención” y la "contención” tampoco funcionan. Sumado a que cae el perejil, el adicto o el consumidor, y no el que "reparte”, el escenario empeora, día a día, en nuestra provincia. Según la nota del diario digital, el juez de menores habría indicado que "la decisión de castigar el narcomenudeo y no enfocarse en los narcos” es porque los cabecillas que ofrecen la droga "tienen vínculos con los organismos políticos, policiales y judiciales". Según declaraciones que reproduce el portal elintransigente.com, para Morabito "Todo lo que hace el Gobierno en materia de drogas o adicciones es de exigua o nula incidencia en una realidad catamarqueña"