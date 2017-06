La Gobernadora Corpacci firmó junto al Presidente Macri el Acuerdo Federal Minero

acci firmó ayer el Acuerdo Federal Minero, en un acto desarrollado en Casa Rosada junto al presidente Mauricio Macri y mandatarios de otras provincias.

El pacto busca dar un renovado marco normativo a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya confirmadas por unos u$s 3.000 millones en el bienio 2017-2018.

El documento fue presentado durante un acto del que participaron también el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el secretario de Minería, Daniel Meilán.

La firma del acuerdo estaba prevista originalmente para el lunes pasado pero la amenaza del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, de no adherir al mismo y con él otras posibles provincias, obligó a postergar el acto y a renegociar algunos aspectos.

Luego de la postergación, el ministro Aranguren se reunió con Urtubey, y los gobernadores de Catamarca, San Juan y Río Negro con el objetivo de destrabar las diferencias.

El dato más relevante que surgió de ese encuentro fue la decisión de dar de baja la posibilidad de introducir una nueva carga tributaria a la actividad, como contemplaba el documento inicial.

Este punto contemplaba la creación de un fondo para desarrollo del 1 % sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación, y que para evitar diferencias se eliminó del texto .

Lo que planteaba el gobernador salteño era que al ser administrado por el gobierno federal ese fondo, exisitía una intromisión sobre lasjurisdicciones provinciales, ya que la constitución nacional establece que los recursos naturales son de dominio de las provincias.

El borrador de texto, que fue firmado a comienzos de febrero, comenzó a ser debatido en 2016 entre el Gobierno nacional y las provincias mineras en el seno del Consejo Federal Minero (Cofemin).

El convenio está enmarcado por el concepto de “Federalismo de concertación” por lo cual “Deberá ser tratado primero por el Congreso Nacional y luego por las legislaturas provinciales para su aprobación (o rechazo) como totalidad, es decir que no puede ser pasible de modificaciones”.

Desde el Cofemin destacaron que el acuerdo tiene como objetivo generar las condiciones para una “Actividad minera, ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, con el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo” local.

En desacuerdo

El Acuerdo Federal Minero no fue firmado por todas las provincias mineras ya que los gobernadores de tres provincias decidieron no adherir al pacto por estar en desacuerdo con algunos de los puntos que establece el documento.