“El proyecto del gobierno nacional destruye las industrias catamarqueñas”

El ministro de producción de la provincia, Raúl Chico se refirió a la crisis que viven las industrias en Catamarca y cargó responsabilidades sobre la política económica que lleva adelante el presidente de la Nación Mauricio Macri.

“Entiendo las preocupaciones de González (Jorge) pero no somos nosotros los rivales. Aquí hay un rival y es el proyecto económico que lleva adelante el gobierno nacional. Está destruyendo las industrias catamarqueñas con menor incidencia por supuesto porque hay un Estado provincial presente. Miren los diarios de otras provincias La Rioja, Córdoba, Tucumán y donde las industrias están cerrando todos los días”, disparó Chico.

En ese contexto, el titular de la cartera productiva evitó polemizar con el secretario general de la Asociación Obrera Textil de Catamarca, Jorge González quien había denunciado públicamente la indiferencia, falta respuestas y gestión por parte del ministro para salvar a las fábricas que se encuentran en proceso de crisis.

“El Ministerio no tiene responsabilidad en la cuestión gremial, pero tampoco queremos polemizar con nadie. Como Gobierno venimos haciendo muchísimas cosas para que las industrias no se caigan, venimos acompañando a muchísimas empresas”, señaló. “No tenemos información sobre la negociación de los trabajadores y las empresas”, se defendió.

Monitoreo constante

El funcionario además aseguró que en Catamarca hasta este cierre de la textil Yersiplast ocurrido días atrás, no se produjo ningún cierre de fábrica. Al tiempo que confirmó que no hubo tampoco despidos masivos.

“Hasta este cierre de Yersiplast no se ha producido ningún cierre de fábrica, ni despidos masivos y eso no es casualidad, sino es fruto de un gobierno provincial que se sienta con los empresarios. El monitoreo nuestro sobre la situación de las industrias es permanente y constante. No conozco fábricas cerradas salvo la que ya mencioné, el caso de Alpargatas está desacelerada porque no le compran que es otra cosa”, subrayó.

Respecto las críticas que recibió por parte del gremialista, el ministro dijo que hay que combatir contra quienes pretenden debilitar la industria y señaló que precisamente no es la Provincia.

“No sirve nada estar en una vereda distinta. Tenemos que estar todos unidos y ver cómo podemos ayudar a las empresas ( Alpargatas y Calzados Catamarca) aunque ya sabemos que la empresa tomó hace tiempo la decisión de irse, pero ahora tiene el pretexto justo. Entonces porque pelearnos entre nosotros si el problema está en otro lado”, insistió Chico en alusión al malestar que manifestaron desde el gremio textil y que apunta a la gestión que lleva adelante el titular de Producción.

“El Gobierno del presidente Macri ha logrado que hoy la gente esté más preocupada por preservar su trabajo que por pelear un salario. Lo que tenemos que hacer es estar unidos”, dijo y adelantó que se reunirá en los próximos días con el secretario General del gremio de los textiles.