Ancasti:“No podemos poner fecha, ni presionar a la Corte por la elección”

El senador por el departamento de Ancasti, Aldo Contreras (PJ) se refirió a la convocatoria a elecciones para elegir Intendente que fue suspendida por el Tribunal Electoral provincial y dijo que no “presionarán” a la Corte y que esperarán que se expida respecto a este conflicto.

El legislador del oficialismo tomó distancia de las declaraciones que realizó a este medio el referente del partido Frente de los Jubilados, Rubén Yazbek quien aseguró que los apoderados del FJV deberán desistir de la resolución de la Corte de Justicia para facilitar el acto eleccionario en Ancasti.

“Interpretamos que el Gobierno debería poner una fecha para la elección. Esta es una interpretación de los vecinos, pero sabemos que es responsabilidad de la Corte y del Juzgado Electoral nosotros no podemos poner fecha ni presionar a la Corte para que la elección se realice. Pero tenemos mucha incertidumbre”, disparó el legislador.

Contreras comentó que si bien existe un malestar en el pueblo por lo que no se realizó la elección, porque la gente quiere un cambio. Cabe recordar que tras la muerte de Antonio Córdoba (PJ), el presidente del Concejo Deliberante Rodolfo Santillán (FCyS), asumió al frente de la Comuna.

Finalmente, el senador dijo que analizará presentarse en un segundo mandato por pedido de la gente. “La banca se renueva este año, estamos conversando con los dirigentes que me piden que vaya por un segundo mandato. La verdad que me quedaron pendientes proyectos como las postas sanitarias y las delegaciones de la policía que tienen que ver con la necesidad que tiene la gente”, concluyó Contreras.