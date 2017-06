Trágico vuelco: Operan a ocho de los heridos y cuatro están en estado crítico de salud

El panorama en el día después del fatal vuelco del colectivo en La Viña, es un poco más alentador. Según lo informaron fuentes hospitalarias, de los más de treinta heridos, entre ellos 9 niños de corta edad, que dejó como saldo el siniestro, solo cuatro de ellos se encuentran en estado crítico de salud. El resto, se recupera favorablemente, habiendo en algunos casos recuperado el alta médica durante la madrugada. (Ver recuadro)

La otra arista del siniestro, es la que tiene a cargo el fiscal Luis Baracat, quien investiga el origen del siniestro y tuvo hasta el mediodía de ayer arrestados en averiguación del hecho al chofer y al guarda del micro en cuestión.

LA UNION, pudo saber de voceros judiciales que el fiscal había ordenado que personal especializado se apersonara junto a él en el lugar del siniestro -ruta nacional N° 38 en la localidad de La Viña, departamento Paclín- para que en base a los elementos dejados por el micro pudieran reconstruir en la idoneidad de su materia, el momento previo, durante y posterior del siniestro.

Motivo este, por lo que en breve el colectivo -o mejor dicho lo que quedo de él- será trasladado a la comisaría de La Merced, donde los peritos mecánicos realizarán su trabajo. Así también, se informó que quedó descartada la versión que daba cuenta que el vuelco se había producido por el reventón de un neumático.

Si bien, en principio todo haría presumir que la causa sería una falla humana, los investigadores prefirieron ser cautos y no emitir declaración al respeto hasta tanto se cuente con la pericia accidentológica y se recepcione testimonios a los pasajeros y choferes del micro. En otro orden de cosas, el fiscal comentó que en el lugar se encontró la documentación del rodado y respetiva al viaje, detallando que se halló una hoja de ruta, el listado de pasajeros -aun cuando no trascendió la cantidad oficial- el contrato de la empresa y la autorización de la Comisión Nacional de Transporte, para realizar el viaje que costó 40 mil pesos.

Sin embargo, el fiscal aclaró que ahora resta determinar si la documentación detallada no está adulterada.

Se recuperan los 9 niños lesionados

Los nueve pequeños que resultaron lesionados en el trágico vuelco del micro ocurrido el lunes a la tarde en el departamento Paclín, se recuperan favorablemente.

Así lo informó el Dr. Ricardo Seco, encargado del hospital de Niños Eva Perón, centro de salud a donde fueron ingresados los pequeños cuyas edades iban desde los 9 meses de vida a los cinco años, a posteriori del siniestro.

Según explicó el profesional, en total ingresaron nueve niños menores de 5 años que venían acompañados de sus madres, aún cuando todavía a la mañana de ayer, habían dos pequeños NN. “Consecuencia del accidente los niños sufrieron traumatismo varios y laceraciones, por lo que se le realizaron radiografías y estudios topográficos que salieron muy bien. El cuadro más complicado que atendimos es un niñito de 5 años que tiene una fractura occipital izquierda, es decir en la parte ósea, pero el cerebro en sí está en buen estado clínico. Tenemos un niño de 9 meses que tiene un cuadro respiratorio que nada tiene que ver con el accidente, que está en terapia pero no reviste gravedad”. Finalmente, el médico indicó que además en el centro de salud se atendió a los niños en cuanto a su estado emocional con los profesion