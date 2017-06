"Pinchamos a los delanteros de Estudiantes con agujas"

Sin embargo, la contracara de lo que parecía una hazaña apareció tras los dichos de Federico Allende, que es defensor del equipo en cuestión y admitió que pinchó con alfileres a los jugadores de Estudiantes toda vez que le tocó marcarlos.

Tuve que acudir al grupo viejo, la gran Bilardo”, reconoció Federico Allende. Cuando le preguntaron si se refería a un bidón, contestó: “¡No, qué bidón! Aguja. A Otero lo maté... ¿Pero qué querés que haga?”.

“Esto es para vivos. Teníamos que ensuciar el partido y pinchaba con agujas a los delanteros de Estudiantes. Sabemos que el jugador de Primera no le gusta el roce, que le hagas tiempo, que le juegues sucio. El fútbol es así. Pobre negro, me debe haber odiado”, remarcó.

Al respecto, Juan Ferney Otero, jugador de Estudiantes respondió en Jogo Bonito: "Le dije al árbitro que me estaban clavando una aguja y no me quiso escuchar. Me pincharon 4 veces".