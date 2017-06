Video: Quiso evadir un control vehicular y atropello a un inspector

La víctima identificada como Gustavo Castro quien se pudo mantener arriba del capot durante 4 cuadras donde fue despedido y cayó al piso. Inmediatamente transeúntes llamaron a la ambulancia que trasladó al inspector al hospital Ramón Santamarina donde quedó internado en observación por los golpes.

Por el testimonio de otros agentes el automovilista trató de esquivar un control de tránsito, en la huida atropelló a el inspector y lo llevó en el capot durante cuatro cuadras, sin en ningún momento detener su marcha.

Milagrosamente, el funcionario no sufrió lesiones de gravedad, pero se encuentra internado por los golpes recibidos.

“Eran dos personas. No sabemos si lo hicieron porque no tenían la documentación, porque habían tomado alcohol o porque tenían algo que desconocemos dentro del auto. Lo cierto es que se dio a la fuga llevándose puesto un inspector”, dijo Walter Villarruel, director de Control Urbano Vehicular, a medios nacionales.

El funcionario sostuvo que "no podemos suponer nada porque no alcanzamos ni siquiera a cruzar una palabra. La actitud fue la de parar en un momento y al instante acelerar".

“Eran dos los que iban en el auto, no había más personas y no sabemos por qué decidieron atropellar a una persona que está trabajando”. Concluyo