UPCN reclama el pago del incremento salarial

La Unión del Personal Civil de La Nación logró el mes pasado un acuerdo salarial en el municipio de Capayán por el cual los empleados municipales recibirían un incremento en esus haberes de $2.000 a cobrarse en dos cuotas.

Precisamente la primera entrega del aumento salarial consistente en $1.000 debía concretarse con el sueldo de mayo pero esto no sucedió.

Resulta que desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) del municipio se opusieron y rechazaron el acuerdo que había firmado el intendente Alfredo Hoffman junto a las autoridades de UPCN.

La secretaria General de UPCN en la provincia, Claudia Espeche, se refirió a la situación y reclamó por el cumplimiento del pacto celebrado con el jefe comunal.

En primer lugar valoró el acuerdo salarial y dijo que “Hemos realizado un acta acuerdo con el intendente de Capayán el día 9 de mayo, donde se plasmó el incremento salarial para los trabajadores del municipio, se acordó un incremento de $2.000, que es uno de los municipios que mas aumento otorgó”.

Luego aclaró sobre el inconveniente que se les presentó a los empleados a la hora de que se haga efectiva la primera de las cuotas del aumento. “Se iban a recibir $1.000 con el sueldo de mayo pero por un conflicto con el SOEM, que no están de acuerdo con el acta, hace que los empleados municipales no perciban en los haberes de mayo el incremento establecido en el acuerdo” explicó y agregó que los delegados del SOEM “en realidad tampoco quieren mejorar el acta, sino que plantean una serie de cosas que no son relevantes y se tendrían que plantear de otra forma”.

“Queremos que el intendente Hoffman haga respetar el acta que firmó con nosotros para lo cual le vamos a elevar una carta documento para que respete el acuerdo y para que por planilla complementaria cobren este mes los $1.000” indicó la gremialista.

En el acuerdo firmado por el gremio y el titular del ejecutivo municipal también se acordó poner en blanco el incremento del año anterior.

“Nosotros en el acta planteamos que el aumento otorgado el año pasado sea remunerativo. Que se blanqueen esos $2.000. para nosotros es lo mas importante porque eso impacta en la jubilación y en toda nuestra vida laboral” explicó Espeche.

La titular de UPCN se quejó del accionar del SOEM y dijo que “No puede ser que compañeros gremialistas pidan que el incremento sea en negro, nos parece irracional”.

“Nos midamos en afiliados, en representatividad pero no así, perjudicando a los compañeros que por esta en conciliación obligatoria no pueden recibir ahora el incremento” cuestionó.

Sobre los pasos a seguir en caso de que no se resuelva el conflicto, Espeche expresó que “Si el intendente se niega a respetar el acta acuerdo, nosotros como gremio vamos a realizar las medidas de fuerza que sean