“En las fábricas las máquinas están atadas con alambre y a Producción no le importa”

El secretario de la Asociación Obrera Textil, Jorge González se refirió a la difícil situación por la que atraviesan las fábricas Alpargatas y Calzados Catamarca. En ese contexto cuestionó duramente al ministro de Producción de la provincia, Raúl Chico, y lo acusó de no hacer nada para salvar las fábricas. Aseguró además que no conoce cuál es la situación que vive hoy cada fábrica.

González confirmó además que 80 operarios quedaron sin trabajo tras optar por el retiro voluntario .

“Me gustaría que alguien vaya y se pare en la fábrica, vea la realidad. No creo que el Ministerio de Producción llame y pregunte a Alpargatas qué está pasando. Falta interés de saber que les pasa a las empresas y cuál va a ser su furturo”, disparó.

El referente gremial declaró que en Alpargatas, cuya planta está ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, 80 trabajadores fueron despedidos con retiro voluntario porque según dijo “Los operararios ven que la empresa no tiene futuro y las máquinas además de obsoletas están atadas con alambre”.

González comentó que hace 4 días que Alpargatas Textil ubicada en Sumalao no produce y que los 250 operarios están abocados a hacer limpieza de maquinarias y de piso.

“La empresa esta caída, quebrada lo dije un millón de veces y a través de la Ley de Promoción Industrial se otorgaron beneficios pero nadie controló absolutamente nada, ni a nadie. Y hoy pasan estas cosas y el panorama se agraba por supuesto por que hay una crisis en todo el país. Pero de todas maneras, no me van a frenar voy seguir haciendo las gestiones”, afirmó.