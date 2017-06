El Pro y sus aliados insisten en rechazar la candidatura de Brizuela del Moral

Ayer hubo cierto revuelo en la principal fuerza opositora de la provincia luego de que el diario de tirada nacional, Clarín, escribiera en una de sus páginas que el gobierno nacional ya había acordado en diversas provincias quienes serán los precandidatos que encabezarán las listas de diputados nacionales en las PASO del 13 de agosto.

A la hora de mencionar a la provincia de Catamarca, el artículo periodístico menciona que el elegido para ir como cabeza de lista de Cambiemos es el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral.

Ante esta versión los representantes del sector que aglutina al Pro local y a sus aliados radicales del Frente Amplio de Participación Radical, Vanguardia, Morada y al partido Movilización se encargaron de desmentir la publicación.

Fue el diputado provincial Carlos Molina (Pro) quien, se animó a colocarle el rótulo de “Operativo de prensa” a lo reflejado en la publicación.

Al igual que la diputada nacional Myrian Juárez la semana pasada, ahora el legislador también habló de un ciclo cumplido por parte de Brizuela del Moral.

Pero más allá de eso en el sector que integra Molina insisten en el hecho de que el desafio de Cambiemos debe ser posicionar al espacio de cara a las elecciones del 2019 donde se juega el poder real de la provincia. “Brizuela del Moral dice que no aspira a ser Gobernador en 2019 y Cambiemos necesita potenciar figuras de cara al 2019” indicó.

La oposición a la postulación de Brizuela del Moral también la explican en el hecho de que su caudal de votos tendría un techo que le impediría recuperar el Gobierno de la Provincia. Los “díscolos” sostienen la idea de que “Aveces hay que enfrentar elecciones en donde ganando se pierde y donde perdiendo se gana”.

De esta manera intentan explicar que una figura sin tanto reconocimiento como la del ex jefe de estado provincial podría capitalizar “La buena imagen que tiene Cambiemos en la provincia” y en 2019 superar el techo de votos de Brizuela del Moral.

Además apuntan que “Si seguimos en las viejas estructuras ¿qué más nuevo le podemos dar a Catamarca para que la sociedad nos pueda bendecir?

Respecto de los candidatos que podría llevar el sector del Pro y sus aliados dentro de Cambiemos, los referentes mencionan que podría definirse el próximo miércoles luego de la presentación de alianzas ante la justicia electoral.