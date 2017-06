“Ancasti debería llamar a elección con las PASO”

El apoderado del partido Frente de los Jubilados, Rubén Yazbek (FJV), en diálogo con LA UNION, se refirió al conflicto que mantiene el departamento Ancasti tras la suspensión que efectuó el Juzgado Electoral provincial del llamado a elección para cubrir cargo de Intendente tras el fallecimiento del jefe comunal Antonio Cordoba (FJV). Habló también sobre la resolución que aún se espera de la Corte de Justicia sobre este conflicto cuyo desenlace fue entre otras cosas la impuganción presentada por el FCyS respecto a la residencia de la candidata del FV-PJ, Nancy Córdoba.

“Estamos a 48 horas para el cierre de alianzas para las elecciones generales tanto a nivel nacional como provincial. Pero aún está trabada por impugnaciones de la Corte de Justicia la elección a Intendente de Ancasti , que en principio había sido fijada para el pasado 4 de junio. A esto, se suma que algunos rápidamente opinan que por ser una elección extraordinaria quedaba excento de la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y todos se engancharon con esa idea. No hay ninguna norma que diga que por ser elección extraordinaria no corresponda ir a las PASO”, manifestó el ex legislador nacional.

En ese contexto, Yazbek señaló que debería aprovecharse la estructura que se ultilizará para las PASO.

“Debería aprovecharse la infraestructura de la elección más cercana que se da en esta oportunidad y convocar antes del 14 (60) días antes de este mes para las PASO del 13 de agosto y generales de 22 de octubre en las mismas mesas de Ancasti por boletas separadas de intendente y concejales. Además la asunción debe producirse dentro de las 48 horas de haber sido consagrado por la Justicia Electoral ganador”, expresó el referente del sector de los jubilidados del Frente para la Victoria.