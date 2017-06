Niño de 5 años es electrodependiente, no puede pagar la energía y su vida está en riesgo

En Catamarca, ya son varios los casos de electrodependientes, que ante el riesgo de muerte, deben efectuar pedido a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en Catamarca (EC Sapem) porque ante la falta de pago se les restringe este servicio básico. En la mayoría de los casos, la causa de la restricción, es por demorar la ejecución del pago, aunque los afectados aseguran presentar en cada oportunidad notas con pedido de prórrogas y sin embargo operadores llegan a los domicilios y cortan definitivamente el servicio dejando en latente riesgo a los que necesitan oxígeno para respirar, comer o dependen de los equipos de modo permanente.

Tal fue el caso de Andrea, una madre que vive en zona norte, que ante la falta de más de mil pesos que debe pagar por factura de luz, la empresa prestadora del servicio realizó el corte de energía.

Sin embargo Andrea, madre de Máximo Sampayo de 5 años de edad, y quien depende de cinco equipos eléctricos en su rutina, debió solicitar formalmente en las oficinas de la EC Sapem dos pedidos para prórroga que no fueron consideradas.

“No come por boca, su alimentación es mediante infusión; cuenta con un botón gástrico colocado desde octubre del 2013, tiene manera, no respira por su propia cuenta. Mantienen dos aparatos conectados sobre todo cuando duerme. En total son cinco los aparatos enchufados permanentemente”, detalló Andrea.

De esta manera, es que mediante un llamado a FM República, en la mañana de ayer, el presidente de la empresa provisora de energía eléctrica, Raúl Barot decidió encaminar de urgencia las medidas necesarias para solucionar el problema. En ese momento, el titular de la empresa remarcó que Catamarca aún no cuenta con la Ley que considere estos casos puntuales, aunque explicó que desde la empresa se intentó tener en cuenta esta realidad, por lo que se solicitó información y registro en el Ministerio de Salud de la provincia desde donde aseguraron no mantener un empadronamiento “Porque Catamarca aún no está adherida a la ley nacional”.