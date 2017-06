Abogado pide que se repartan los kits del Plan Qunita

La demanda impulsada por el abogado Daniel Igolnikov, sostuvo que esos elementos, retirados de circulación por el juez federal Claudio Bonadio, quien había consideró, que los elementos proporcionados por el plan Qunita constituían un riesgo para la salud de los recién nacidos, lo que luego fue descartado, sean distribuidos "entre los hogares más humildes, en cuyo seno haya nacido un lactante" reclamo el letrado.

Además fundamentó su derecho a peticionar porque, sostuvo, según la ley, "cualquier ciudadano puede promover un amparo cuando se violan los derechos de la niñez". "El derecho de los bebés a no ser víctimas de muerte súbita está por encima de cualquier otro", enfatizó Igolnikov en su presentación. "Pido que sin más trámite se ordene repartir las Qunitas", sentenció el abogado.

En noviembre pasado, el juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud Daniel Gollán, acusados de presunta "administración fraudulenta" por sobreprecios en la implementación del Plan Qunita, destinado a proveer de un kit de productos para el bebé a madres carenciadas.