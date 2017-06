Descubren nuevo fraude millonario durante el kirchnerismo

El Gobierno Nacional abrió una auditoría interna que derivó en una denuncia penal por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra la gestión de la ex presidenta y María Eugenia Martini, la ex intendenta de Bariloche; y además se apunta directamente contra el Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido y también contra el ex secretario de Obras Públicas José López.

Clarín tuvo acceso a un informe realizado por el Ministerio del Interior a cargo de Rogelio Frigerio y a la denuncia que recayó por "conexidad" en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Luis Rodríguez, ya que allí se tramitan otras causas por defraudación con la obra pública contra Julio de Vido y López.

El primer proyecto de construcción analizado fue firmado el 23 de diciembre de 2013 por el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, dependiente de López, y por la intendenta de Bariloche en ese entonces, la kirchnerista María Eugenia Martini.

Lo curioso es que en los papeles figura que se presentó el 100% de certificados de avance. Requisito que mensualmente debe presentar un intendente que realiza una obra de Nación para que se le giren los fondos desde el Gobierno.

Lo que sucedió en torno al segundo convenio es más llamativo. se firmó meses antes de la campaña presidencial; y tenía como objetivo la construcción de 495 viviendas por una cifra de $ 249 millones en doce meses. Una promesa que jamás se concretó: la auditoría señala que se certificó el avance al 100% de la obra y que se giró la totalidad de los fondos. Pero nunca se colocó ni un ladrillo en ningún terreno.