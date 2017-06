“Roly” Guerrero se sumó a Somos Catamarca con críticas a Ferreyra

Con miras a las elecciones primarias (PASO) del próximo 24 de junio un sector peronista de Fray Mamerto Esquiú, que se encuentra disconforme con la conducción del Intendente Guillermo Ferreyra, decidió abandonar la estructura partidaria y sumarse al “barrionuevismo”.

Ramón “Roly” Guerrero, quien enfrentó en las PASO de 2015 a Ferreyra, explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de sumarse al nuevo espacio político lanzado por Luis Barrionuevo el sábado pasado bajo el nombre de Somos Catamarca.

“Yo participé de las elecciones anteriores, ayudé para que el peronismo vuelva a recuperar el municipio de Fray Mamerto Esquiú y una vez logrado el objetivo no he sido tenido en cuenta para nada y hace un año y medio que no me llamaron para participar en nada” sostuvo Guerrero.

“Para que tengan una idea, estamos a un paso de las elecciones, él se fue de vacaciones y vuelve dos días antes del cierre de listas. O sea que no le interesa lo que uno puede pensar, ayudar o aportar” cuestionó, al tiempo que aclaró que el no está pensando en ser candidato.

Guerrero comentó que esto no sólo sucede con él, sino que “hay una gran parte de la dirigencia que no es tenida en cuenta y hoy que somos gobierno y que podríamos tener participación en el proyecto, en los objetivos no somos tenidos en cuenta”.

Días atrás, previo a que el empresario se sume al “barrionuevismo” se llevó a cabo una reunión entre dirigentes del distrito (ver aparte) que compartirían la postura de Guerrero, aunque “sin sacar los pies del plato”.

Esta situación complicaría el resultado electoral de las PASO para el intendente Ferreyra que no sólo deberá afrontar la pérdidas de votos que significa que un sector del peronismo vaya por fuera del partido sino que a ésto se podría sumar una lista interna que lo enfrente a sus candidatos a concejales en la elección primaria.