Los Hurones le ganaron a Catamarca Rugby

En el partido postergado por la segunda fecha del Torneo Anual de la Unión Andina de Rugby "Copa Jesús Pavón”, Hurones le ganó de local, en Club Banco, a Catamarca RC, por 38 a 19.

La primera mitad finalizó 21 a 7.

El equipo local anotó con tries de José Carrasco, Marcio Pereyra, Elías "Bebelo” Bogoya, Matias Ávila ; José Carrasco sumó 3 conversiones y 4 penales para su equipo.

Para el “Mirasol” los primeros puntos llegaron por try penal luego de varias infracciones de Hurones en el primer tiempo. Los siguientes tries vinieron de Lucas Moya y Ramiro Álvarez. Agustín Segura sumó tres conversiones.