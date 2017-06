Barrionuevo y Rivera lanzaron “Somos Catamarca”

El sábado al mediodía en el club Américo Tesorieri de la capital provincial, Luis Barrionuevo junto al presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera presentaron antes sus adherentes el nuevo espacio político denominado Somos Catamarca.

El primero que hizo uso de la palabra fue el diputado Rivera quien hizo hincapié en que la nueva herramienta que denominaron Somos Catamarca no se creó en contra de nadie sino para trabajar por la provincia. “Hemos demostrado que en todo lo que tiene que ver con aportar, con sumar lo hemos hecho. Nosotros estamos acá a favor de Catamarca, para construir porque queremos una mejor Catamarca” sostuvo.

Por su parte en su alocución Barrionuevo lanzo críticas al gobierno de Lucia Corpacci y destacó el acuerdo alcanzado por la Renovación Peronista y el sector que lidera el senador nacional Dalmacio Mera.

“Vemos una Catamarca más chata, ante le echábamos la culpa a los 20 años del Frente Cívico, sin dudas gran responsable de la incapacidad para gobernar” pero ahora “hay un gobierno peronista al cual nosotros hemos acompañado con las leyes que necesitaba las hemos hecho una realidad y hoy nos encontramos que no somos contenidos, nos encontramos que hay muchos más peronistas a fuera del gobierno que antes, cuando tendría que haberse abierto” criticó.

El conductor del F3P se dirigió directamente a Lucia Corpacci y sostuvo “Le digo a la señora gobernadora, la hemos acompañado en la cámara (de diputados), hemos acompañado al peronismo pero parece que no recogieron el guante, no entendieron nada”.

El líder gastronómico remarcó la importancia del acuerdo alcanzado con algunos sectores del peronismo que se han alejado del oficialismo y de la estructura partidaria. “En esta elecciones que viene vamos a ser una alternativa, vamos a ser mucho más de lo que somos. Estamos construyendo una unidad en serio del peronismo, una unidad que abarque a todos porque queremos ser alternativa en 2019” afirmó.

En ese marco Barrionuevo anticipó que para las elecciones de 2019 está la posibilidad de que vuelva a competir como candidato a Gobernador. “No descarto ser candidato a gobernador en el 2019, quiero seguir peleando, quiero seguir luchando por Catamarca” indicó.