A los Pumas se les escapó el triunfo sobre la hora

Fue un encuentro lleno de emociones, que faltando dos minutos para el final, el conjunto de “la rosa” anotó el último try dejando el marcador 38 a 34 a favor del visitante, el amistoso que jugaron en el estadio "Bicentenario" de San Juan.

El equipo argentino anotó con tries de Boffelli, Lavanin, De la Fuente y Tuculet; cuatro conversiones de Nicolás Sánchez y un penal del tucumano.

Para los europeos los tries vinieron de Yarde, May, Ford y Salomona. Ford sumó tres conversiones y cuatro penales para su escuadra.