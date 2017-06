La Liga Chacarera llega a su final

Horarios

Si bien en un principio, se había programado jugar todos los partidos en el mismo horario para evitar alguna ventaja deportiva, el viernes se reprogramaron los horarios, porque la policía no habilitó la cancha de Defensores de Esquiú.

El primer partido se va disputar a las 14, en la cancha de Coronel Daza, cuando La Merced reciba a Sumalao. En las mismas instalaciones, Independiente de San Antonio enfrentará a Defensores de Esquiú, a partir de las 16 horas.

Por su parte, San Martin se medirá con Villa Dolores, en el Estadio A. Prevedello, desde las 16.

Posibles resultados

Villa Dolores con 17 puntos, dos más que su escolta Defensores y tres de diferencia que Sumalao, es el principal candidato al título. Para no depender de nadie “La Villa” tiene que ganarle al “Santo”. En caso de empate o derrota, deberá esperar que sus perseguidores no sumen de a tres.

Mientras que para “El Sagrado”, si quiere consagrarse campeón el único resultado que le sirve es ganar y esperar la derrota de Villa Dolores ante San Martín. En caso de conseguir el triunfo y que el puntero iguale, se disputara un partido desempate.

De los tres con chances al título, Sumalao es el que tiene el camino más complicado. Si bien el “Oriental” en caso de triunfo no podrá festejar en esta fecha, puede ir a un partido desempate. Necesitará ganar su compromiso y esperar que Villa Dolores y Defensores de Esquíu pierdan los suyos. De ser así, Sumalao igualaría en unidades a “La Villa”.

Partidos del viernes

En el primer partido de la tarde de ayer, en el Primo Prevedello, Coronel Daza se impuso a Obreros de San Isidro por 2 a 1, con goles de Franco Carreña y Juan Novill , mientras que Damián Cano descontó para el "Cuervo”.

Mientras que La Estación de Miraflores ganó por 1 a 0 a Los Sureños, con el tanto de Andrés Albarracín.

Posiciones

EQUIPOS J G E P GF GC DG PTS.

1°) Villa Dolores 8 5 2 1 15 7 8 17

2°) Def. Esquiú 8 4 3 1 18 8 9 15

3°) Sumalao 8 3 5 0 13 10 3 14

4°) La Merced 8 4 1 3 15 12 3 13

5°) Obreros SI 8 3 3 2 10 12 -2 12

6°) San Martín 8 3 2 3 10 10 0 11

7°) Indep. SA 8 2 4 2 9 8 1 10

8°) Coronel Daza 8 3 1 4 8 11 -3 10

9°) La Estación 8 0 3 5 8 19 -11 3

10°) Los Sureños 8 0 2 6 10 18 -8 2